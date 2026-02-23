Tragischer Unfall: Mann ertrinkt in winzigem Bach

Rostock - Tragödie in Rostock! Ein 72-Jähriger wurde am Samstagmorgen tot in einem kleinen Bach gefunden. Offenbar ist er ertrunken.

Der Mann wurde tot in der Fleederbek gefunden. © Stefan Tretropp

Gegen 10.15 Uhr machten Spaziergänger die grausige Entdeckung im Rostocker Stadtteil Nienhagen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte gegenüber TAG24, dass der 72-Jährige bäuchlings in der kleinen Fleederbek gelegen hat.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann am Freitagabend an einer Feierlichkeit im Ort teilgenommen, bei der auch Alkohol geflossen sein soll.

Am Abend machte sich der Mann auf den Heimweg und stürzte offenbar in den kleinen Bach. Da er mit dem Gesicht im Wasser lag, ist davon auszugehen, dass der Mann ertrunken ist. Hinzu gerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt.