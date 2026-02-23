Betrunkener Lkw-Fahrer kollidiert mit Auto und landet in Hauswand

Hagenow - Heftige Szene am Samstagmittag in Mecklenburg-Vorpommern : Ein Lkw krachte nach einem missglückten Auffahrmanöver direkt gegen die Hauswand eines Gebäudes!

Ein Lkw krachte in Hagenow bei einem Unfall in eine Hauswand. © Bildmontage: Polizeipräsidium Rostock

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 55-jährige Fahrer gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug samt Anhänger von einem Parkplatz in der Rudolf-Tarnow-Straße auf die B321 auffahren.

Zunächst überfuhr er eine Parkplatzabsperrung, setzte seine Fahrt über den Gehweg in Richtung Feldstraße fort und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Lkw daraufhin nach links von der Fahrbahn schleuderte, gegen eine Hauswand krachte und dort schließlich zum Stehen kam.

Ein anschließender Atemtest beim Fahrer ergab 1,79 Promille, wie die Polizei mitteilte. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Weitere Personen blieben unverletzt.