Auto und Straßenbahn kollidieren: 31-Jährige eingeklemmt

Fellbach (Rems-Murr-Kreis) - In Fellbach ist am Samstagvormittag eine Straßenbahn mit einem Renault Twingo zusammengestoßen.

Die 31-Jährige stieß ihrem Renault Twingo gegen die fahrende Straßenbahn. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Laut Polizei wurde bei dem Unfall kurz vor 10 Uhr eine 31 Jahre alte Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt.

Sie musste durch die Kameraden der Feuerwehr Fellbach befreit werden.

Die Frau war in dieselbe Richtung wie die Bahn gefahren. An einer Kreuzung sei sie dann nach links über die Gleise gefahren. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.

Von den rund 20 Insassen in der Straßenbahn sei niemand verletzt worden.