Auto und Straßenbahn kollidieren: 31-Jährige eingeklemmt
Von Lea Sophie Gräf
Fellbach (Rems-Murr-Kreis) - In Fellbach ist am Samstagvormittag eine Straßenbahn mit einem Renault Twingo zusammengestoßen.
Laut Polizei wurde bei dem Unfall kurz vor 10 Uhr eine 31 Jahre alte Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt.
Sie musste durch die Kameraden der Feuerwehr Fellbach befreit werden.
Die Frau war in dieselbe Richtung wie die Bahn gefahren. An einer Kreuzung sei sie dann nach links über die Gleise gefahren. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.
Von den rund 20 Insassen in der Straßenbahn sei niemand verletzt worden.
Der Schaden wird von den Ermittlern auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Bergung war am Mittag abgeschlossen. Zur Unfallursache wird ermittelt.
Titelfoto: 7aktuell.de/Kevin Lermer