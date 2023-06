20.06.2023 22:08 Auto von Zug erfasst: Fahranfängerin schwer verletzt

Eine 18-Jährige wurde bei einem schweren Unfall in Deinste am Dienstagabend schwer verletzt. Ihr Auto wurde an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst.

Von Oliver Wunder

Deinste - Schwerer Unfall im Landkreis Stade in Niedersachsen: In Deinste hat eine Bahn am Dienstagabend ein Auto erfasst. Dabei wurde eine 18-Jährige schwer verletzt. Die Feuerwehrleute mussten die junge Frau aus dem Wrack befreien. © Blaulicht-News.de Der Unfall hat sich gegen 18.24 Uhr auf einem unbeschranktem Bahnübergang am Loher Weg ereignet, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. Dort gebe es ein Lichtsignal und eine Glocke, die vor herannahenden Zügen warnen. Als die 18-Jährige mit ihrem Skoda über den Bahnübergang fuhr, kam von rechts eine Regionalbahn und erfasste das Auto an der Beifahrerseite. Möglicherweise rettete dieser Umstand das Leben der Fahranfängerin. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ihrem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Wrack, der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in ein Krankenhaus. Sie ist zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, sagte der Polizeisprecher. Unfall VW mit voller Wucht in Graben geschleudert: Sechs Verletzte! Bei der Bahn handelte es sich um eine Leerfahrt, nur der Lokführer saß im Zug. Er wurde von einem Seelsorger betreut. Die Unfallursache ist unklar. Möglicherweise hat die Frau die Warnsignale missachtet, nicht gehört, oder sie haben nicht funktioniert. Dazu laufen die Ermittlungen. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bahnstrecke von Stade nach Bremervörde wurde gesperrt. Auf der Bahnstrecke fahren nur selten Züge Rund 120 Feuerwehrleute waren bei dem Unfall am Bahnübergang in Deinste im Einsatz. © Blaulicht-News.de Dort findet aber seit 1993 kein regulärer Personennahverkehr mehr statt. Züge der Bahngesellschaft Start Unterelbe nutzen die Gleise, um zur Wartung ins Betriebswerk der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) in Bremervörde zu gelangen. Erst vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass die Strecke reaktiviert werden soll. 2026 könnten hier erstmals wieder Nahverkehrszüge fahren. Bis dahin muss die Strecke ertüchtigt werden – dazu gehört auch zu prüfen, ob Schranken am Bahnübergang in Deinste notwendig werden.

Titelfoto: Blaulicht-News.de