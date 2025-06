30.06.2025 06:58 Flugunfall mit Tandem-Gleitschirm: 75-Jähriger verletzt in Klinik

Auf der Wasserkuppe in Osthessen kam es am Sonntag zu einem Unfall mit einem Tandem-Gleitschirm: Ein Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Von Florian Gürtler

Fulda/Poppenhausen - Bei einem Unfall mit einem Tandem-Gleitschirm auf der Wasserkuppe wurde am Sonntag ein 75-jähriger Mann am Bein schwer verletzt. Alles in Kürze Flugunfall mit Tandem-Gleitschirm auf der Wasserkuppe

75-Jähriger Mann schwer am Bein verletzt

Unfall ereignete sich in Poppenhausen, Landkreis Fulda

Tandem-Gleitschirm stürzte bei Landung um

Tandem-Gleitschirm stürzte bei Landung um

Ermittlungen zu dem Unfall sind im Gange

Nach einem Unfall mit einem Tandem-Gleitschirm wurde ein Sonntag ein 75-jähriger Mann verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Das Unglück ereignete sich auf dem Landeplatz Heckenhöfchen in der Rhön-Gemeinde Poppenhausen im Landkreis Fulda, wie die Polizei in Osthessen mitteilte. Demnach war ein 61 Jahre alter Pilot zuvor mit einem 75-jährigen Fluggast vom Pferdskopf gestartet. Der Tandem-Gleitschirm flog von dem Südwestausläufer der Wasserkuppe zum Landeplatz Heckenhöfchen.

Bei der Landung stürzte der Fluggast aus unbekannter Ursache. Der 75-Jährige wurde schwer an einem Bein verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Senior und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Titelfoto: Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa