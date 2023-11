Autofahrer erfasst Radfahrerin: Frau wird schwer verletzt, doch wer war schuld?

Braunschweig - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Braunschweig ( Niedersachsen ) zu einem Verkehrsunfall , bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Wer an dem Unfall schuld ist, ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/zenstock

Wie die Polizei mitteilte, sei ein 21-Jähriger mit seinem silbergrauen Kia gegen 6 Uhr auf der Wolfenbütteler Straße in Richtung Stadt unterwegs gewesen.

An der Kreuzung Heinrich-Büssing-Ring wollte der junge Fahrer wenden und ordnete sich daher in der dortigen Linksabbiegerspur an einer roten Ampel ein.

Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Mann an und wurde von einer von links kommenden Fahrradfahrerin überrascht. Es kam zum Zusammenstoß, welcher dazu führte, dass die Frau stürzte.

Hierbei soll sie sich neben einer Platzwunde am Kopf auch einen Beinbruch zugezogen haben. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten die 49-Jährige zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Im Fokus steht insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt.