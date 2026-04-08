Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall: Im anderen Fahrzeug sitzt eine Familie

Bad Lobenstein - Ein tödlicher Verkehrsunfall hatte sich am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 90 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) ereignet.

Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, ein 57-Jähriger kam ums Leben. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war gegen 15 Uhr auf der Strecke in Richtung Saaldorf zunächst ein Lada mit einem Lkw zusammengestoßen.

Danach war das Auto auf die Gegenfahrbahn und mit einem Renault zusammengekracht. Im Anschluss hatte sich der Lada überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben.

Der 57-jährige Lada-Fahrer war anschließend von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit worden. Allerdings wurde der Mann so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Im Renault hatte sich eine Familie befunden. Den Angaben habe sich der Fahrer des Autos leicht verletzt. Eine Mitfahrerin soll schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Ein Kleinkind blieb unverletzt, hieß es.