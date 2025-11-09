Autofahrer übersieht Fußgänger und erfasst ihn frontal - Lebensgefahr

Nach einem Unfall nahe der Düsseldorfer Innenstadt schwebt ein 70-Jähriger in Lebensgefahr.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - An der Ecke Ellerstraße/Kruppstraße hat in der Nacht zum Sonntag ein 24-Jähriger mit seinem Audi einen Fußgänger erfasst. Der Mann schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Die Kreuzung musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.  © Jan Ohmen

Nach Aussage der Polizei sei der junge Mann in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er an der Kreuzung einen 70-Jährigen von links kommend übersah und erfasste.

Durch die Wucht des Aufpralls flog der Passant meterweit und krachte auf den Asphalt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu - er wurde kurz darauf mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten einen strengen Alkoholgeruch im Atem des Unfallfahrers fest.

Auf der Windschutzscheibe des Audi ist zu erkennen, wo der 70-Jährige aufprallte.  © Jan Ohmen

Der Fahrer musste noch an Ort und Stelle eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zum Crash dauern an. Mögliche Strafen für den Unfallverursacher sind derweil noch nicht klar.

