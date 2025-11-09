Autofahrer übersieht Fußgänger und erfasst ihn frontal - Lebensgefahr

Düsseldorf - An der Ecke Ellerstraße/Kruppstraße hat in der Nacht zum Sonntag ein 24-Jähriger mit seinem Audi einen Fußgänger erfasst. Der Mann schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Die Kreuzung musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. © Jan Ohmen

Nach Aussage der Polizei sei der junge Mann in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er an der Kreuzung einen 70-Jährigen von links kommend übersah und erfasste.

Durch die Wucht des Aufpralls flog der Passant meterweit und krachte auf den Asphalt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu - er wurde kurz darauf mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten einen strengen Alkoholgeruch im Atem des Unfallfahrers fest.