Autofahrer übersieht Fußgänger und erfasst ihn frontal - Lebensgefahr
Düsseldorf - An der Ecke Ellerstraße/Kruppstraße hat in der Nacht zum Sonntag ein 24-Jähriger mit seinem Audi einen Fußgänger erfasst. Der Mann schwebt seitdem in Lebensgefahr.
Nach Aussage der Polizei sei der junge Mann in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er an der Kreuzung einen 70-Jährigen von links kommend übersah und erfasste.
Durch die Wucht des Aufpralls flog der Passant meterweit und krachte auf den Asphalt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu - er wurde kurz darauf mit einem Krankenwagen abtransportiert.
Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten einen strengen Alkoholgeruch im Atem des Unfallfahrers fest.
Der Fahrer musste noch an Ort und Stelle eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zum Crash dauern an. Mögliche Strafen für den Unfallverursacher sind derweil noch nicht klar.
Titelfoto: Jan Ohmen