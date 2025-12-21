Raser (19) rammt zwei Bäume und wird eingeklemmt: Lebensgefahr!

Hohenweststedt - Schlimmer Unfall in der Nacht zu Sonntag! Ein 19-Jähriger und sein Beifahrer (14) sind in Hohenweststedt von der Straße abgekommen und verletzten sich teils lebensgefährlich.

Durch die heftige Kollision brach ein Ast aus der Baumkrone und landete auf dem Auto. © Florian Sprenger

Um 2.43 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Itzehoer Straße in Hohenweststedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gerufen.

Dort sei ein 19-Jähriger mutmaßlich mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit erst über eine Verkehrsinsel gerast und anschließend gegen zwei Bäume gekracht, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Ein großer Ast löste sich aus der Baumkrone und landete auf dem Dach des Fahrzeugs.

Beide Insassen wurden durch den Unfall im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der 19-jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sein 14-jähriger Beifahrer verletzte sich schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert.