Tragödie auf Bundesstraße: Auto kracht in Lkw, Fahrer stirbt

Groß Kummerfeld - Tragisch: Bei einem schweren Unfall am Morgen auf der B205 in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) ist eine Person ums Leben gekommen, mindestens eine weitere wurde schwer verletzt.

Der beteiligte Wagen wurde bei der Kollision mit dem Lkw völlig zerstört. © Florian Sprenger

An dem Unfall waren ein Auto und ein Lastwagen beteiligt, der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um den Fahrer oder die Fahrerin des Autos. Der Beifahrer oder die Beifahrerin sei schwer verletzt worden. Ob darüber hinaus weitere Menschen verletzt wurden, war noch unklar.