Autofahrerin prallt gegen Baum: Feuerwehr rettet sie aus Wrack

Am frühen Morgen kam es auf der B110 bei Görke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Görke - Am frühen Sonntagmorgen wurde auf der B110 bei Görke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die Autofahrerin kam mit ihrem Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa

Laut Polizei kam die 32-Jährige gegen 5.25 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend in einen Straßengraben.

Die Frau war daraufhin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Mit schweren Verletzungen, darunter mehrere Frakturen, wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Auto wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Die B110 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Das Fahrzeug, das rund zehn Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stehen kam, soll im Tagesverlauf geborgen werden.

