Autofahrerin prallt gegen Baum: Feuerwehr rettet sie aus Wrack
Görke - Am frühen Sonntagmorgen wurde auf der B110 bei Görke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Laut Polizei kam die 32-Jährige gegen 5.25 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend in einen Straßengraben.
Die Frau war daraufhin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Mit schweren Verletzungen, darunter mehrere Frakturen, wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Der Schaden am Auto wird auf rund 4000 Euro geschätzt.
Die B110 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Das Fahrzeug, das rund zehn Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stehen kam, soll im Tagesverlauf geborgen werden.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa