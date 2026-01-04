Autofahrerin prallt gegen Baum: Feuerwehr rettet sie aus Wrack

Görke - Am frühen Sonntagmorgen wurde auf der B110 bei Görke ( Landkreis Vorpommern-Greifswald ) eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die Autofahrerin kam mit ihrem Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Laut Polizei kam die 32-Jährige gegen 5.25 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend in einen Straßengraben.

Die Frau war daraufhin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Mit schweren Verletzungen, darunter mehrere Frakturen, wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Auto wird auf rund 4000 Euro geschätzt.