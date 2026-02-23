VW-Fahrer fährt bei Rot und verursacht heftigen Unfall: Sieben Personen verletzt

Leonberg - Bei einem heftigen Unfall westlich von Stuttgart zogen sich sieben Personen Verletzungen zu.

Der VW wurde abgeschleppt, sein 29-jähriger Fahrer musste den Führerschein abgeben. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Montag gegen 12.15 Uhr im Bereich der Südrandstraße und der Berliner Straße in Leonberg.

Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr die Kreisstraße 1011 von der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost kommend in Richtung Südrandstraße.

Dabei war er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und missachtete beim Passieren der Einmündung zur Berliner Straße die rote Ampel.

Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Fiat-Fahrerin, die bei grünem Licht von der Berliner Straße nach links abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden VW ID.7 zusammenstieß.

Alle fünf Insassen des VW - neben dem Fahrer ein Beifahrer, zwei Mitfahrerinnen sowie ein Kleinkind - wurden verletzt. Nach derzeitigem Stand waren sie nicht angeschnallt. Auch die Fahrerin des Fiat sowie der VW-Fahrer erlitten Verletzungen.

Sie alle wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.