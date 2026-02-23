Opel-Fahrerin kracht frontal in Gegenverkehr: Zwei Frauen schwer verletzt

Würzburg - Heftiger Unfall auf der B19 im Kreis Würzburg am Montagabend: Zwei Fahrzeuge sind frontal kollidiert, die Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Auf der B19 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. © NEWS5/Pascal Höfig

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Opel gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.

Eine 37-jährige VW-Fahrerin konnte auf diese Situation nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Autos.

Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls dermaßen schwer beschädigt, dass die 27-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste.

Die Frauen wurden vom Rettungsdienst vor Ort notversorgt und danach zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert.