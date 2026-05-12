B170 voll gesperrt: Auto überschlägt sich, eine Person verletzt
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Von Sebastian Münster, Janina Rößler
Oberhäslich - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 170 bei Dippoldiswalde ist in den frühen Morgenstunden eine Person verletzt worden - die Bundesstraße ist voll gesperrt.
Nach Polizeiangaben hat sich ein Auto gegen 4.35 Uhr am Morgen nahe des Abzweigs "Am Hafterteich" überschlagen.
Zuvor kollidierte der Fahrer mit zwei Bäumen, wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte.
Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Die Unfallaufnahme dauert an - die Ursache ist bislang unklar.
Die Bundesstraße ist an der Unfallstelle zwischen Dippoldiswalde und Bannewitz voll gesperrt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa