B170 voll gesperrt: Auto überschlägt sich, eine Person verletzt

Oberhäslich - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 170 bei Dippoldiswalde ist in den frühen Morgenstunden eine Person verletzt worden - die Bundesstraße ist voll gesperrt.

Die Bundesstraße 170 bei Dippoldiswalde ist infolge eines Unfalls vollgesperrt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Nach Polizeiangaben hat sich ein Auto gegen 4.35 Uhr am Morgen nahe des Abzweigs "Am Hafterteich" überschlagen.

Zuvor kollidierte der Fahrer mit zwei Bäumen, wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte.

Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.