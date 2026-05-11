Unfall aus Unachtsamkeit? Mercedes und Ford krachen zusammen, drei Verletzte

Winnenden - Weil sie beim Abbiegen ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersah, hat eine Autofahrerin am Freitag bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Verkehrsunfall verursacht.

Beide Autos wurden beschädigt, drei Personen schwer verletzt. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die 30 Jahre alte Frau mit ihrem Ford gegen 16.30 Uhr von Birkmannsweiler kommend im Einmündungsbereich zur L1140 mit einem Mercedes zusammengekracht.

Demnach habe sie nach links Richtung Berglen abbiegen wollen und das andere Auto übersehen.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 52 Jahre alte Fahrerin des Mercedes sowie deren 32-jährige Mitfahrerin seien dabei schwer verletzt worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 25.000 Euro.