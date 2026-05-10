Tragischer Unfall: Rentner stürzt von seinem Fahrrad und stirbt

Bad Berka - In Bad Berka im Weimarer Land ist am Samstag ein Radfahrer tödlich verunglückt.

Die Rettungskräfte hatten alles versucht, das Leben des 79-Jährigen konnten sie dennoch nicht mehr retten. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Laut Angaben der Polizei war der 79-Jährige mit seinem E-Bike auf der Hetschburger Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

Im Bereich der Kreuzung zur "Schmalzgrube" stürzte der Rentner von seinem Fahrrad und verletzte sich schwer am Kopf. Den Informationen nach soll er keinen Helm getragen haben.

Ersthelfer eilten anschließend umgehend zu Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Senior. Trotz der intensiven Bemühungen nahm der Unfall einen tragischen Ausgang: Der Radfahrer verstarb noch am Unglücksort. Warum der 79-Jährige gestürzt war, ist derzeit noch nicht geklärt.