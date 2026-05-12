Mercedes kommt von Straße ab und rauscht 15 Meter durch Büsche: Fahrer (†24) stirbt noch vor Ort

Landkreis Kitzingen - Bei einem schweren Unfall in Geiselwind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen ist am Montagnachmittag ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer ums Leben gekommen.

Erst 15 Meter abseits der Straße kam der Mercedes im Unterholz zum Stillstand. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie die Polizei noch am Abend mitteilte, war der bei Passau wohnende Mann auf der Kreisstraße zwischen den Gemeindeteilen Ilmenau und Burggrub unterwegs, als er mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache gegen 15.30 Uhr plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Erst etwa 15 Meter abseits der Straße kam der weiße Mercedes demnach im Grünbereich mit Büschen und Bäumen stark beschädigt zum Stillstand.

Dabei hatte der 24-Jährige so schwere Verletzungen erlitten, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.