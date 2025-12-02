Lieferwagen und Fahrrad stoßen zusammen: 62-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Bad Lausick - Am Dienstagmorgen musste die Frohburger Straße in Bad Lausick (Landkreis Leipzig ) gesperrt werden.

Auf einer Kreuzung in Bad Lausick ereignete sich ein schwerer Unfall. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, ereignete sich gegen 6.15 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich zur Hospitalstraße.

Ein kleiner Lieferwagen und ein Fahrrad waren zusammengestoßen, wobei die 62-jährige Radlerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Vermutlich hatte sie die Frohburger Straße überqueren wollen und dabei den Wagen (Fahrer: 63 Jahre alt) übersehen.

Neben dem Rettungsdienst, der Polizei und der Feuerwehr rückte auch ein Hubschrauber an. Die 62-jährige wurde auf die Intensivstation gebracht.