Auto knallt gegen einen Baum: Vier junge Menschen schwer verletzt

Vier junge Männer sind Freitagabend gegen 20 Uhr bei einem Autounfall auf der L1080 im Ostalbkreis schwer verletzt worden.

Von Lena Brandner

Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört.  © onw-images / Jason Tschepljakow

Der 20 Jahre alte Fahrer war 20 Uhr mit dem Wagen bei Aalen in einer Kurve von der L1080 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell gefahren.

Bei dem Unfall am Freitagabend seien zwei Insassen im Auto eingeklemmt und befreit worden.

Zwei Insassen mussten nach dem Crash aus dem Auto befreit werden.  © onw-images / Jason Tschepljakow

Neben dem Fahrer kamen auch sein 19 Jahre alter Beifahrer und zwei 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

