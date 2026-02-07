Auto knallt gegen einen Baum: Vier junge Menschen schwer verletzt
Von Lena Brandner
Aalen - Vier junge Männer sind Freitagabend bei einem Autounfall im Ostalbkreis schwer verletzt worden.
Der 20 Jahre alte Fahrer war 20 Uhr mit dem Wagen bei Aalen in einer Kurve von der L1080 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell gefahren.
Bei dem Unfall am Freitagabend seien zwei Insassen im Auto eingeklemmt und befreit worden.
Neben dem Fahrer kamen auch sein 19 Jahre alter Beifahrer und zwei 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.
Titelfoto: onw-images / Jason Tschepljakow