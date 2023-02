Linienbus gerät ins Schlittern und kracht in VW: Mann schwer verletzt

Ballenstedt - Bus-Crash im Landkreis Harz: Ein Linienbus ist am späten Samstagnachmittag ins Rutschen gekommen und in parkende Autos gekracht – eine Person wurde schwer verletzt.

Die Frontscheibe des Busses ist bei dem Unfall am Samstag gesplittert – der Busfahrer (61) wurde schwer verletzt. © Polizeirevier Harz

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Straße Am Teich im Ortsteil Badeborn nördlich der Stadt Ballenstedt.

Demnach habe der aus Hettstedt stammende Fahrer (61) des Busses nach links in die Große Gasse abbiegen wollen, doch währenddessen geriet er auf der nassen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen.

Anstatt abzubiegen, sei er daraufhin geradeaus gefahren und in den VW eines 32-Jährigen aus Seeland gekracht, der auf einem Parkplatz abgestellt war.

Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen – er musste zur stationären Behandlung ins Harzklinikum in Quedlinburg eingeliefert werden. Die sechs Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf zwei weitere parkende Autos geschoben.