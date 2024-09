Baum-Kollision kostet Hyundai-Fahrer das Leben: Polizei steht vor Rätsel

Rodgau - Schreckliches Unglück in Südhessen ! Dort verstarb am heutigen Donnerstagnachmittag ein Autofahrer infolge eines Alleinunfalls. Die Gründe für den tödlichen Crash sind bislang aber noch vollkommen unklar.

Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Streckenabschnitt in beide Richtungen ab. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem Vorfall mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 174 zwischen Rodgau und Dietzenbach (Landkreis Offenbach).

Von Rodgau aus kommend befand sich hier ein 33 Jahre alter Mann am Steuer seines weißen Hyundai in Fahrtrichtung Dietzenbach. Gegen 15 Uhr befand er sich schließlich kurz hinter der Einmündung zum dort gelegenen Kieswerk.

Hier verlor er aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Tragischerweise befand sich an dieser Stelle ein Baum, mit dem der Hyundai-Fahrer kollidierte. Hierdurch erlitt der 33-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Wagen wurde indes insbesondere im Frontbereich vollkommen zerstört, was ein Indiz für die Wucht des Aufpralls darstellte.

Ob ein medizinischer Notfall, eine Unachtsamkeit oder gar technisches Versagen vorlag, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.