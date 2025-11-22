Bei Glätte weggerutscht? Feuerwehr holt Insassen aus Fahrzeug

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall nahe Isny (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden.

Zwei Menschen mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. © Reinert/swd-medien/dpa

Der Wagen sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Die Unfallursache war noch unklar. Es werde aber vermutet, dass es wegen Glätte dazu gekommen sei, sagte ein Sprecher.



