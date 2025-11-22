Bei Glätte weggerutscht? Feuerwehr holt Insassen aus Fahrzeug
Von Anna Eube -
Zwei Menschen sind bei einem Autounfall nahe Isny (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden.
Der Wagen sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit.
Die Unfallursache war noch unklar. Es werde aber vermutet, dass es wegen Glätte dazu gekommen sei, sagte ein Sprecher.
Die beiden Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Weitere Details zu den Verletzten gab es zunächst nicht.
