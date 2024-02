06.02.2024 14:27 Beim Abbiegen übersehen: Mädchen (14) erleidet schwere Kopfverletzungen!

In Goslar kam es am Montag zu einem schweren Unfall, bei dem eine 14-Jährige am Kopf verletzt wurde.

Von Sophie Marie Kemnitz

Goslar - Am Montagmorgen kam es in Goslar (Niedersachsen) zu einem folgenschweren Abbiegeunfall, bei dem eine Jugendliche schwere Kopfverletzungen erlitt. Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt! (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Nach Angaben der Polizeiinspektion Goslar war die 14-Jährige dabei, die Baderstraße zu überqueren. Währenddessen befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto die Straße "An der Marktkirche" und wollte in die Baderstraße abbiegen. Hier übersah er das querende Mädchen und erfasste es. Bei dem Crash wurde die Fußgängerin schwer am Kopf verletzt und musste in die Uniklinik Göttingen gebracht werden. Warum der Fahrer die Jugendliche übersah, ist nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

