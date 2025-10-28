 2.137

Besoffener Benz-Fahrer rast frontal in Streifenwagen: Zwei Polizisten verletzt

Von Malte Kurtz

Aalen - Mit 1,4 Promille auf dem Kessel ist ein Mercedes-Fahrer (27) ausgerechnet frontal in einen Streifenwagen gekracht.

Am Montagabend gegen 22 Uhr begleiteten zwei Beamte in ihrem BMW-Einsatzwagen einen Schwerlasttransport auf der B29 in Aalen (Baden-Württemberg), wie das Polizeipräsidium am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Polizisten fuhren dabei in Schrittgeschwindigkeit, mit eingeschaltetem Blau- und Warnlicht sowie rotem "Schwertransport"-Schriftzug neben dem Lastwagen auf der Gegenfahrbahn her - und wurden vom alkoholisierten Benz-Fahrer dennoch übersehen.

Ungebremst donnerte der 27-Jährige in das Polizeiauto, sowohl der Polizist hinterm Lenker (26) als auch seine Kollegin (30) auf dem Beifahrersitz wurden verletzt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer blieb unversehrt.

Im Zuge des Unfalls entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Beide beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Nachdem ein Alkoholtest im Zuge der Unfallaufnahme einen Wert von 1,4 Promille ergab, musste der 27-Jährige seinen Führerschein abgeben.

