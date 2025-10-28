Besoffener Benz-Fahrer rast frontal in Streifenwagen: Zwei Polizisten verletzt

Aalen - Mit 1,4 Promille auf dem Kessel ist ein Mercedes-Fahrer (27) ausgerechnet frontal in einen Streifenwagen gekracht.

Ein alkoholisierter Mercedes-Fahrer (27) ist in Aalen mit einem Polizeiwagen kollidiert. © onw-images/Jason Tschepljakow

Am Montagabend gegen 22 Uhr begleiteten zwei Beamte in ihrem BMW-Einsatzwagen einen Schwerlasttransport auf der B29 in Aalen (Baden-Württemberg), wie das Polizeipräsidium am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Polizisten fuhren dabei in Schrittgeschwindigkeit, mit eingeschaltetem Blau- und Warnlicht sowie rotem "Schwertransport"-Schriftzug neben dem Lastwagen auf der Gegenfahrbahn her - und wurden vom alkoholisierten Benz-Fahrer dennoch übersehen.

Ungebremst donnerte der 27-Jährige in das Polizeiauto, sowohl der Polizist hinterm Lenker (26) als auch seine Kollegin (30) auf dem Beifahrersitz wurden verletzt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer blieb unversehrt.

Im Zuge des Unfalls entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Beide beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.