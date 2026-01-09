Betrunken hinterm Steuer: Autofahrer kracht gegen Verkehrsschild

Wolkramshausen - Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend im Landkreis Nordhausen verunfallt.

Das Auto des Mannes wurde stark zerstört. © Silvio Dietzel

Der Mann war um kurz nach 20 Uhr auf der Landstraße 1034 aus Richtung Wolkramshausen kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im Anschluss krachte das Auto gegen ein Verkehrszeichen und das Schutzgeländer eines Wasserdurchlaufs.

Der Autofahrer musste anschließend von Zeugen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Fahrer betrunken hinterm Steuer gesessen hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass er über eine Promille intus hatte.