Porsche stürzt auf Audi: Crash endet in 230.000 Euro Schaden

Stuttgart - Ein alkoholisierter Audi -Fahrer hat am Dienstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen eine Kettenreaktion ausgelöst. Das Ergebnis: ein Sachschaden in astronomischer Höhe.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der B27 am Dienstag ab. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der B27. Der 38-jährige Audi-Fahrer kam von der A81 und war in Richtung Zuffenhausen unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen Nord die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Er touchierte den Mercedes eines 48-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur zum Stehen kamen.

Die Unfallstelle war nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur unzureichend abgesichert. Ein 60-jähriger Fahrer eines herannahenden Autotransporters erkannte die Gefahr zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten.

Dadurch löste sich ein geladener Porsche GT4 von der Ladefläche des Transporters, stürzte herab und krachte direkt auf den Audi des Unfallverursachers.

Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden jedoch auf rund 230.000 Euro.