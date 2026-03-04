Laster verliert Ladung! Autobahn-Auffahrt mit Bier geflutet

Bremen - Da waren Hopfen und Malz verloren! In der Nacht zu Mittwoch hat ein Biertransporter auf der A281 in Bremen seine Ladung verloren und für eine unfreiwillige Bierdusche gesorgt.

Rund 100 Kisten Bier verteilten sich Mittwochnacht auf die A281 in Bremen. © Polizei Bremen

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatte ein 56 Jahre alter Mann gerade rund 300 Kisten Bier in seinen Sattelzug geladen und sich auf den Weg in Richtung A281 gemacht.

Als er gegen 1.20 Uhr auf die Autobahn fuhr, drückte er in der Auffahrt zu doll aufs Gaspedal, wodurch die unzureichend gesicherte Ladung aus dem Auflieger rutschte.

Rund 100 Kisten voller Gerstensaft durchbrachen daraufhin die Plane und auch das Gestänge und verteilten sich über die Fahrbahn.