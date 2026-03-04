Drei Verletzte! VW Eos kracht gegen Baum und überschlägt sich

Meeschendorf - Schwerer Unfall in Ostholstein ! Am Mittwochmorgen ist ein VW auf der Landesstraße 60 zwischen Neukirchen und Meeschendorf gegen einen Baum gekracht. Drei Personen wurden dabei verletzt.

In Ostholstein ist am Mittwochmorgen ein VW Eos zwischen Neukirchen und Meeschendorf gegen einen Baum gekracht. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Arne Jappe

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, war der 18 Jahre alte Fahrer mit dem VW Eos gegen 7.15 Uhr auf der L50 unterwegs, als er nach bisherigem Ermittlungsstand in Höhe Georgshof mit seinem Wagen ins Schleudern geriet.

Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Cabrio und kam rund 90 Meter weiter auf der Fahrerseite zum Liegen.

Ersthelfer, die den schweren Unfall bemerkt hatten, reagierten sofort und befestigten den VW mit einem Spanngurt an der Anhängerkupplung eines anderen Wagens. So konnte ein Umkippen des Fahrzeugs verhindert werden.

Die alarmierte Feuerwehr stabilisierte nach dem Eintreffen zunächst das Unfallauto und konnte anschließend den Fahrer sowie dessen Begleiter, einen 18-Jährigen und eine 17-Jährige, aus dem Fahrzeug retten. Das Trio wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt, kam zur Sicherheit aber dennoch in ein Krankenhaus.