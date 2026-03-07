Betrunkener 17-Jähriger kracht in Saarbrücken mit Auto in Werbetafel

Saarbrücken - Bei einer nächtlichen Tour mit dem Auto seiner Eltern hat ein betrunkener 17-Jähriger in Saarbrücken eine Werbetafel zerstört.

In Saarbrücken kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Unfall. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Weil er zu schnell fuhr, habe er kurz vor der Einmündung zu einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei mit.

Er fuhr über einen Grünstreifen und krachte dann in eine Werbetafel.

Diese sei bei dem Unfall gegen 3.15 Uhr vollständig zerstört worden. Der Schaden liege bei mindestens 50.000 Euro.