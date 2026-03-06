Mann läuft bei Dunkelheit über die Straße und wird von BMW erfasst: Lebensgefahr!

Epenwöhrden - Schwerer Unfall im Kreis Dithmarschen ! Am Donnerstagabend ist ein 50 Jahre alter Fußgänger in Epenwöhrden auf der B5 von einem BMW erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein BMW hat im Kreis Dithmarschen einen Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. © Florian Sprenger

Wie die Polizei am Freitag erklärte, war eine 47-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der B5 aus Meldorf in Richtung Heide unterwegs, als an einer Kreuzung in Epenwöhrden plötzlich der Mann bei Dunkelheit die Straße überquerte.

Die BMW-Fahrerin versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision mit dem Fußgänger aber nicht verhindern und erfasste ihn. Der 50-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

An dem Wagen entstand laut Sprecher ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Während der Unfallaufnahme blieb die B5 am Donnerstagabend für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.