Warum fuhr er Schlangenlinien? Auto kracht gegen Baum, Fahrer tot

Rostock - Tödlicher Unfall im Landkreis Rostock ! Am Freitagmorgen ist ein 65 Jahre alter Mann auf der L122 zwischen Boldenshagen und Kröpelin mit seinem Opel gegen einen Baum gekracht und dabei ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall im Landkreis Rostock ist ein 65 Jahre alter Mann am Freitagmorgen tödlich verunglückt. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei am Freitagvormittag erklärte, war der Mann gegen 7 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kröpelin unterwegs. Dort war er bereits einem Zeugen aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren sein soll.

In der Folge kam der Opel nach ersten Erkenntnissen ohne erkennbaren Grund von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Der 65-jährige Fahrer erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Nach TAG24-Informationen geht die Polizei von gesundheitlichen Problemen des Mannes aus.

Die genauen Hintergründe, warum es zu dem folgenschweren Crash kam, sind allerdings noch unklar. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Dekra-Sachverständiger an die Unfallstelle geschickt.