Fußgängerin wird zweimal vom selben Auto angefahren
Weil der Stadt - Eine 77-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag zweimal vom selben Auto angefahren.
Gegen 7.20 Uhr war die Frau zu Fuß auf dem Gehweg des Schießrainwegs in Weil der Stadt unterwegs und lief in Richtung Bahnhof, teilt die Polizei mit.
Ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer erfasste die Fußgängerin, als sie die Straße überqueren wollte.
Die Frau stürzte nach dem Unfall zu Boden. Der 18-Jährige hielt an, stieg aus und wollte sich um die Seniorin kümmern.
Da er die Handbremse offenbar vergessen hatte anzuziehen, rollte der Golf erneut gegen die 77-Jährige und verletzte sie schwer.
Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.
