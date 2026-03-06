Fußgängerin wird zweimal vom selben Auto angefahren

Weil der Stadt - Eine 77-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag zweimal vom selben Auto angefahren.

Der junge Mann machte einen fatalen Fehler. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 7.20 Uhr war die Frau zu Fuß auf dem Gehweg des Schießrainwegs in Weil der Stadt unterwegs und lief in Richtung Bahnhof, teilt die Polizei mit.

Ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer erfasste die Fußgängerin, als sie die Straße überqueren wollte.

Die Frau stürzte nach dem Unfall zu Boden. Der 18-Jährige hielt an, stieg aus und wollte sich um die Seniorin kümmern.

Da er die Handbremse offenbar vergessen hatte anzuziehen, rollte der Golf erneut gegen die 77-Jährige und verletzte sie schwer.