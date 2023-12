21.12.2023 06:10 Betrunkener Fußgänger kippt auf Auto und wird schwer verletzt

Am Mittwoch ist in Auerbach ein betrunkener Fußgänger an er Kaiserstraße auf einen Skoda gekippt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Von Victoria Winkel

Auerbach/Vogtland - In Auerbach im Vogtland wurde ein betrunkener Fußgänger (57) beim Zusammenstoß mit einem Skoda schwer verletzt. In Auerbach/Vogtland wurde ein Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Britta Petersen dpa/lbn Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige am späten Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße unterwegs gewesen. Er habe zunächst kurz nach der Kreuzung Kaiserstraße/Mosenstraße auf einem Radschutzstreifen gestanden und sei dann plötzlich nach vorn in Richtung Fahrbahn gekippt. In dem Moment befand sich ein Skoda (Fahrer: 39) auf Höhe des Fußgängers, der auf die Motorhaube fiel, dann gegen die Frontscheibe schleuderte und schließlich auf die Straße stürzte. "Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag. Unfall Unfall mit drei Autos: Sieben Personen verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr Der 57-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Bei ihm wurde noch vor Ort ein Atemalkoholtest gemacht. Der ergab einen Wert von 1,98 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall bemerkt haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Reichenbach unter der Telefonnummer 03765/500 entgegen.

