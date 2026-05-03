Biker kommt in Linkskurve von Straße ab und stürzt: 23-Jähriger stirbt

Gernsbach (Landkreis Rastatt) - In Gernsbach ist ein erst 23-Jähriger nach einem Unfall mit seinem Motorrad gestorben.

Die L76b war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, war der Biker am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr aus Reichental kommend auf der Kaltenbronner Straße (L76b) in Richtung Kaltenbronn unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abkam und stürzte.

Der junge Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Im Einsatz waren neben Polizei und Krankenwagen auch ein Rettungshubschrauber.

Der Schaden an seiner Triumph wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.