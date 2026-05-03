Frontalcrash nach Überholmanöver: Zwei Autofahrer sterben

Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) - Ein Überholmanöver ist am späten Samstagabend auf einer Landstraße in Osterburken für zwei Menschen tödlich geendet.

Am Unfallort waren sogar zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 49-Jähriger hat mit seinem Dodge vor einer Kurve auf der Landstraße L582 bei Osterburken mehrere Autos überholt und ist frontal mit einem entgegenkommenden Seat zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der 49-Jährige als auch die 57 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitten am Samstag tödliche Verletzungen, sie starben noch an der Unfallstelle.

Die beiden Beifahrer der zusammengestoßenen Wagen erlitten jeweils schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Dodge war außerdem durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen weiteren VW gestoßen. Ein elfjähriger Junge in dem dritten Fahrzeug erlitt durch den Anschnallgurt leichte Verletzungen am Hals, berichtete die Polizei weiter. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.