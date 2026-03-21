Biker stürzt von Eisenbahnbrücke: Motorrad zerreißt in zwei Teile

Heidelberg - Heftiger Motorrad-Crash in den Morgenstunden. Ein Biker verunglückte am Samstag in Baden-Württemberg gegen 5.45 Uhr auf dem Kurpfalzring oberhalb des Bahnhofs Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen in einer Rechtskurve.

Ein Polizist hockt vor den Trümmern der in zwei Teile zerrissenen Maschine. © Rene Priebe/dpa

Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Leitplanke geknallt. Der Aufprall war so stark, dass seine Maschine in zwei Teile gerissen wurde.

Im Bereich einer Eisenbahnbrücke stürzte der Mann dabei sieben bis acht Meter in die Tiefe.

Dort zog sich der Motorradfahrer nach dpa-Informationen schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden.