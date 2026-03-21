Biker stürzt von Eisenbahnbrücke: Motorrad zerreißt in zwei Teile
Heidelberg - Heftiger Motorrad-Crash in den Morgenstunden. Ein Biker verunglückte am Samstag in Baden-Württemberg gegen 5.45 Uhr auf dem Kurpfalzring oberhalb des Bahnhofs Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen in einer Rechtskurve.
Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Leitplanke geknallt. Der Aufprall war so stark, dass seine Maschine in zwei Teile gerissen wurde.
Im Bereich einer Eisenbahnbrücke stürzte der Mann dabei sieben bis acht Meter in die Tiefe.
Dort zog sich der Motorradfahrer nach dpa-Informationen schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden.
Der Kurpfalzring musste in der Gegend um die Eisenbahnüberführung in beide Richtungen gesperrt werden.
Noch dauern die Ermittlungen der Polizei an.
Titelfoto: Rene Priebe/dpa