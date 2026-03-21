Senior fährt in Schweizer Schülergruppe: Leiterin stirbt, Ersthelfer schildern dramatische Szenen

Sedrun (Schweiz) - Offenbar verwechselte er Gas mit Bremse, das hatte schlimme Folgen: Am Freitagvormittag sorgte ein 87-Jähriger im schweizerischen Sedrun für ein Unglück .

Dieser Einsatz am Freitagvormittag war bestimmt nichts für schwache Nerven, auch nicht für die erfahrener Polizeibeamten. (Symbolfoto) © Screenshot/Facebook/Kantonspolizei Graubünden

Laut Kantonspolizei Graubünden wählte der Senior kurz vor 10 Uhr versehentlich das falsche Pedal seines Elektroautos.

Der Wagen beschleunigte und krachte auf einem Gehweg direkt vor der Gemeindeverwaltung in eine Schülerlager-Gruppe.

Das Ergebnis war verheerend: zwei 13 Jahre alte Mädchen seien mittelschwer bis schwer verletzt worden, mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Ein Junge kam leicht verletzt glimpflich davon. Für eine Begleiterin, laut "Blick" die Leiterin der Schülergruppe, endete der Unfall tödlich. Die 47-Jährige verstarb noch vor Ort.