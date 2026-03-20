Zwei Schwerverletzte! Microcar-Fahrer überholt und kracht gegen Baum

Kleve - Überholversuch mit Folgen: Am Donnerstagabend kam es zwischen Kleve und Huje ( Schleswig-Holstein ) zu einem schweren Unfall mit einem Microcar.

Die zwei Insassen des Microcars kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. © Florian Sprenger

Wie die Polizei mitteilte, waren ein 18-jähriger Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer mit einem Microcar gegen 21.20 Uhr zwischen Kleve und Huje unterwegs.

Nachdem der Fahrer auf der Straße Sandkuhle einen Radfahrer überholt hatte, wollte er wieder nach rechts einscheren.

Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Anschließend prallte das Microcar gegen einen Baum.