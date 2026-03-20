Zwei Schwerverletzte! Microcar-Fahrer überholt und kracht gegen Baum
Kleve - Überholversuch mit Folgen: Am Donnerstagabend kam es zwischen Kleve und Huje (Schleswig-Holstein) zu einem schweren Unfall mit einem Microcar.
Wie die Polizei mitteilte, waren ein 18-jähriger Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer mit einem Microcar gegen 21.20 Uhr zwischen Kleve und Huje unterwegs.
Nachdem der Fahrer auf der Straße Sandkuhle einen Radfahrer überholt hatte, wollte er wieder nach rechts einscheren.
Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Anschließend prallte das Microcar gegen einen Baum.
Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch sein 16-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei seien diese jedoch nicht lebensgefährlich.
Nun ermittelt die Polizei weiterhin zur Ursache des Unfalls.
Titelfoto: Florian Sprenger