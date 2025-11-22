BMW-Fahrer (21) prallt frontal gegen Brückenpfeiler in Mannheim

Mannheim - Die frühmorgendliche Glätte wurde am Samstag einem 21-jährigen BMW -Fahrer in Mannheim zum Verhängnis.

Der BMW musste abgeschleppt werden. © René Priebe / PR-Video

Sein BMW prallte gegen 5.50 Uhr auf der Ludwigshafener Straße (B36) frontal gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Laut Polizei war der junge Mann stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf die B38a in Richtung Mannheim-Rheinau abbiegen.

Nach ersten Ermittlungen der Mannheim-Oststadt geriet das Fahrzeug mutmaßlich aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Schleudern. Der BMW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zwischen den Leitplanken mit dem Pfeiler der dortigen Fuß- und Radwegbrücke.