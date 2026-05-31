Unfall bei Unwetter: Zwei Tote auf regennasser Straße
Von Martin Oversohl & Martin Gaitzsch
Bruchsal - Bei einem Unfall auf regennasser Straße sind in Bruchsal nördlich von Karlsruhe zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam ein Auto gegen 13.50 Uhr wegen Aquaplanings während eines Unwetters in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Fahrzeug zusammen.
Ungefähr am Ortsausgang geriet ein 65-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Er wurde schwer verletzt und kam per Hubschrauber in eine Klinik. Im entgegenkommenden Auto saßen ein 55-jähriger Fahrer und eine 54-jährige Beifahrerin, die tödlich verletzt wurden.
Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.
Die Bundesstraße 35 zwischen Bruchsal und dem Stadtteil Heidelsheim wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt. Der Sachschaden der Kollision kann momentan noch nicht beziffert werden.
Aquaplaning entsteht, wenn sich bei nasser Fahrbahn ein Wasserfilm zwischen Autoreifen und Straße bildet.
Die Reifen können das Wasser nicht mehr schnell genug verdrängen. So verliert das Auto die Bodenhaftung, es beginnt auf dem Wasser zu schwimmen und lässt sich nicht mehr lenken oder bremsen.
zuletzt aktualisiert: 17.36 Uhr
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24