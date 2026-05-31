Unfall bei Unwetter: Zwei Tote auf regennasser Straße

Bruchsal - Bei einem Unfall auf regennasser Straße sind in Bruchsal nördlich von Karlsruhe zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam ein Auto gegen 13.50 Uhr wegen Aquaplanings während eines Unwetters in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Fahrzeug zusammen.

Für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Ungefähr am Ortsausgang geriet ein 65-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Er wurde schwer verletzt und kam per Hubschrauber in eine Klinik. Im entgegenkommenden Auto saßen ein 55-jähriger Fahrer und eine 54-jährige Beifahrerin, die tödlich verletzt wurden.

Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Die Bundesstraße 35 zwischen Bruchsal und dem Stadtteil Heidelsheim wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt. Der Sachschaden der Kollision kann momentan noch nicht beziffert werden.