Frontalcrash in Offenburg: 74-Jähriger stirbt, zwei Frauen teils schwer verletzt

Offenburg - Ein schwerer Unfall auf der B3 bei Offenburg-Uffhofen hat am Sonntagabend ein Todesopfer und zwei verletzte Frauen gefordert.

Ein Kia-Fahrer (†74) war in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Wagen kollidiert. © Esther Busch / EinsatzReport24

Laut Polizei war der 74-Jährige gegen 20.45 Uhr mit seinem Kia auf der B3 in Richtung Lahr unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Mercedes einer 47-jährigen Fahrerin.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine medizinische Ursache zu dem Unglück geführt haben könnte. Möglicherweise verlor der 74-Jährige während der Fahrt das Bewusstsein.

Ersthelfer und Rettungskräfte reanimierten den Mann noch an der Unfallstelle. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht, wo er jedoch im Laufe des Abends seinen schweren Verletzungen erlag.

Seine 76-jährige Mitfahrerin erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Die 47-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus.