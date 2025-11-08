Bus kracht in Menschenmenge: Eine Frau stirbt, mehrere verletzt
Weil am Rhein (Baden-Württemberg) - In Weil am Rhein (Baden-Württemberg), an der Grenze zur Schweiz, hat ein Linienbus mehrere Menschen erfasst.
Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, kam es am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein, an der Friedensbrücke, zu einem schweren Busunglück.
Die Fahrerin des Busses kollidierte demnach im Bereich der Haltestelle aus bislang ungeklärter Ursache mit mehreren Fahrzeugen und erfasste auch Passanten.
Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, eine 34-jährige Frau starb.
Laut der Badischen Zeitung wurden neben der getöteten Frau drei weitere Menschen mit mittelschweren oder leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Weitere Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.
Die Polizei geht nicht von einem Anschlag aus
Zur Unfallursache haben die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg bisher keine Angaben gemacht. Hinweise auf einen Anschlag liegen nach aktuellem Stand jedoch nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Die Stadt Weil am Rhein forderte auf Facebook alle Verkehrsteilnehmenden auf, die Innenstadt zu meiden und den Bereich großräumig zu umfahren, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.
Mehrere beschädigte Fahrzeuge werden derzeit abgeschleppt, darunter auch der Linienbus, dessen Bergung sich als besonders kompliziert gestaltet.
Auch der Bahnverkehr der Deutschen Bahn war von den Bergungsarbeiten betroffen: Zwischen Freiburg und Basel fielen einzelne Züge aus, Verspätungen sind weiterhin möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa