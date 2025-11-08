Bus kracht in Menschenmenge: Eine Frau stirbt, mehrere verletzt

Weil am Rhein (Baden-Württemberg) - In Weil am Rhein ( Baden-Württemberg ), an der Grenze zur Schweiz , hat ein Linienbus mehrere Menschen erfasst.

Mehrere Passanten wurden vom Bus erfasst. © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, kam es am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein, an der Friedensbrücke, zu einem schweren Busunglück.

Die Fahrerin des Busses kollidierte demnach im Bereich der Haltestelle aus bislang ungeklärter Ursache mit mehreren Fahrzeugen und erfasste auch Passanten.

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, eine 34-jährige Frau starb.

Laut der Badischen Zeitung wurden neben der getöteten Frau drei weitere Menschen mit mittelschweren oder leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.