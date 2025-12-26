Frontalcrash auf Bundesstraße: Vier Personen schwer verletzt

Frontalkollision auf der B27 bei Bad Friedrichshall: Das Weihnachtsfest endete für mehrere Beteiligte am Donnerstag im Krankenhaus.

Von Johanna Baumann

Bad Friedrichshall - Frontalkollision auf der B27 bei Bad Friedrichshall: Der zweite Weihnachtsfeiertag endete für mehrere Beteiligt im Krankenhaus.

Im Landkreis Heilbronn kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall.
Gegen 16.25 Uhr kam es auf der B27 in Fahrtrichtung Mosbach zu dem schweren Zusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Audi-Fahrer (23) auf Höhe der Auffahrt Kochendorf-Mitte aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort prallte sein Wagen frontal in einen Skoda. Ein nachfolgender Hyundai-Fahrer (25) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ebenfalls in die Unfallstelle.

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass sowohl der Unfallverursacher als auch der 30-jährige Fahrer des Skodas und seine 27-jährige Beifahrerin in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften anrückte, musste die Verletzten mit schwerem Gerät aus den Autowracks befreien.

Auch der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Alle vier Verletzten kamen mit Rettungswagen sowie Hubschrauber in Krankenhäuser.

Die Unfallwagen wurden abgeschleppt.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Unfallhergang soll nun mithilfe eines Gutachters ermittelt werden.

