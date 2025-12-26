Schwerer Unfall auf Landstraße: Trümmerfeld und eingeklemmte Fahrerin

Schleusingen - Im Landkreis Hildburghausen hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. © NEWS5 / Steffen Ittig

Zwei Autos waren gegen 10 Uhr auf der Landstraße zwischen Schleusingen und Themar zusammengekracht.

Laut Polizeiangaben war eine 72-Jährige kurz vor Zollbrück offenbar in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug eines 68-Jährigen seitlich-frontal kollidiert.

Die schwer verletzte Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Das Fahrzeug des Mannes wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Unfallstelle erstreckte sich über ein rund 100 Meter langes Trümmerfeld. Die zwei Verletzten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.