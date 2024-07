Bus stürzt Klippe hinab: 21 Tote, 20 Verletzte

Ayacucho - Beim Sturz eines Busses in eine Schlucht im Süden von Peru sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

20 Menschen wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, während die Rettungskräfte die Leichen aus dem Fahrzeugwrack bargen.

Das Fahrzeug mit mehr als 40 Insassen war auf dem Weg von Lima in die Andenregion Ayacucho, als es am frühen Morgen eine 200 Meter hohe Klippe hinabstürzte, wie der für Verkehrssicherheit zuständige Polizeivertreter im Radio mitteilte.

20 weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei am Dienstag bekanntgab.

Auf den kurvenreichen Straßen in den Bergregionen Perus kommt es häufig zu Unfällen, weil zu schnell gefahren wird, die Straßen in einem schlechten Zustand sind, es an Verkehrsschildern mangelt und Regeln oft nicht beachtet werden.

Im vergangenen Jahr starben in Peru mehr als 3130 Menschen durch Verkehrsunfälle.