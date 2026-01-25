Bus-Unfall in Karlsruhe: Schwerverletzte in Klinik geflogen

Karlsruhe - In Karlsruhe kam es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall . Auch der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit ermittelt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Gegen 9.20 Uhr ist eine Frau am Karlsruher Busbahnhof von einem Bus erfasst worden.

Sie sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.



