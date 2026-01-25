Bus-Unfall in Karlsruhe: Schwerverletzte in Klinik geflogen

In Karlsruhe kam es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall am Busbahnhof. Auch der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Von Franziska Groll

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit ermittelt.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Gegen 9.20 Uhr ist eine Frau am Karlsruher Busbahnhof von einem Bus erfasst worden.

Sie sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.


Demnach wurde die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache ist dem Sprecher zufolge noch unklar.

