Bus-Unfall in Karlsruhe: Schwerverletzte in Klinik geflogen
Von Franziska Groll
Karlsruhe - In Karlsruhe kam es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall. Auch der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Gegen 9.20 Uhr ist eine Frau am Karlsruher Busbahnhof von einem Bus erfasst worden.
Sie sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.
Demnach wurde die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache ist dem Sprecher zufolge noch unklar.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24