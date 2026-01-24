Tödlicher Unfall auf B35: Ehepaar stirbt bei Frontalzusammenstoß

Karlsruhe – Ein Ehepaar ist am Samstagnachmittag in der Nähe von Karlsruhe bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen.

Zwei Menschen starben bei dem Frontal-Crash auf der B35 im Landkreis Karlsruhe. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der 41 Jahre Ehemann saß am Steuer, er kam auf der B35 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem anderen Wagen zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Für den Mann und seine 41 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät.

Im entgegenkommenden Auto saßen zwei Männer im Alter von 35 und 39 Jahren.

Sie seien bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in die Klinik geflogen worden, hieß es von der Polizei.