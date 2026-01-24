Mann bei Arbeit an Stromgenerator schwer verletzt

Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Samstagvormittag hat sich ein Angestellter bei der Arbeit am Stromgenerator in Zuzenhausen schwer verletzt.

Der Arbeitsunfall geschah auf dem Gelände eines Haushaltswarenherstellers an der Friedrich-Ruschitzka-Straße. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Laut dem Polizeipräsidium Mannheim geschah der Arbeitsunfall gegen 8.30 Uhr auf dem Gelände eines Haushaltswarenherstellers an der Friedrich-Ruschitzka-Straße.

Angaben zum Grad der Verletzung sowie zu den genauen Umständen des Unglücks konnten die Beamten bislang nicht machen.

Laut ersten Informationen habe der Mann einen Stromschlag erlitten.