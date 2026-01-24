Mann bei Arbeit an Stromgenerator schwer verletzt
Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Samstagvormittag hat sich ein Angestellter bei der Arbeit am Stromgenerator in Zuzenhausen schwer verletzt.
Laut dem Polizeipräsidium Mannheim geschah der Arbeitsunfall gegen 8.30 Uhr auf dem Gelände eines Haushaltswarenherstellers an der Friedrich-Ruschitzka-Straße.
Angaben zum Grad der Verletzung sowie zu den genauen Umständen des Unglücks konnten die Beamten bislang nicht machen.
Laut ersten Informationen habe der Mann einen Stromschlag erlitten.
Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei und ein Rettungshubschrauber.
Während des Einsatzes kam es vorübergehend zu Straßensperrungen.
