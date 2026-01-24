 880

Dacia kommt von Straße ab und überschlägt sich: Fahrer verletzt

Ein Dacia-Fahrer ist am Samstagmorgen bei Dörnthal von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Olbernhau - Im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal (Erzgebirgskreis) ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen.

Der Dacia war auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrer wurde eingeklemmt.  © Harry Härtel/Haertelpress

Ein Dacia-Fahrer (20) war auf der S207 in Richtung Dörnthal unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern geriet.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich.

Der Dacia blieb dann auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.


Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

