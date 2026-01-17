Busfahrer drückt auf die Notbremse: Mehrere Verletzte in Reutlingen

Reutlingen - Ein plötzliches Bremsmanöver eines Autofahrers hat am Freitagnachmittag in Reutlingen zu einem folgenschweren Zwischenfall geführt. Mehrere Bus-Fahrgäste wurden verletzt.

Der Bus musste abrupt abbremsen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Gegen 15.35 Uhr war ein 37-jähriger Skoda-Fahrer in Richtung Karlstraße unterwegs. Kurz vor einer Kreuzung trat er aus bisher ungeklärten Gründen abrupt auf die Bremse.

Der direkt hinter ihm fahrende Linienbus-Fahrer musste sofort reagieren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein, um ein Auffahren auf den Skoda zu vermeiden.

Durch den plötzlichen Stopp verloren jedoch mehrere Personen den Halt und stürzten. Insgesamt erlitten vier Fahrgäste leichte Verletzungen.